محافظ سوهاج يستعرض خطة مواجهة السيول مع وفد من شباب المحافظة

اجتمع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مع وفد اتحاد شباب سوهاج بالديوان العام للمحافظة، واستعرض اللقاء خطة استعدادات المحافظة لمواجهة أخطار السيول، ودور قطاعات المحافظة المختلفة في مواجهتها، وكذلك ودور الشباب الهام ايضا في توعية مواطني وأهالي سوهاج.

وتطرق اللقاء وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم، إلي مناقشة بعض المشروعات الاستثمارية والخدمية بالمحافظة، حيث أعلن المحافظ إقامة معمل أبحاث بجزيرة قرامان بسوهاج بالتعاون مع الجانب الصيني وبمنحة تقدر بـ 50 مليون جنيها، لتعديل خلايا الطاقة الشمسية وإقامة مصنع للإنتاج، وأن هناك العديد من المشروعات التي سيتم الإعلان عنها قريبا، لافتا إلي الجهد المبذول لجذب المستثمرين والاستثمار لسوهاج والتحركات المستمرة والمشاركة في مؤتمرات الاستثمار في البحر الأحمر والمنيا.

وقدم وفد شباب سوهاج الشكر للمحافظ علي اهتمامه واتاحة الفرصة لهم للحوار معه، وأعلن الوفد عن دعمه لأهالي سوهاج وخاصة القري الأكثر احتياجا بالمحافظة بعدد 30 ألف بطانية، وأنهم علي استعداد لتقديم المزيد من الدعم لمواطني وأهالي المحافظة.

وأكد المحافظ علي أهمية دور الشباب الواعي في خدمة بلاده، وأنهم قادة المستقبل لهذا الوطن الغالي والعزيز علينا دائما مصر.