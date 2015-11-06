كوريا الشمالية: على اليابان الاعتراف بمسؤوليتها في قضية الاستعباد الجنسي

حثت كوريا الشمالية اليابان اليوم الجمعة على الاعتراف بمسؤوليتها عن الاستعباد الجنسي للنساء الكوريات من قبل طوكيو خلال الحرب العالمية الثانية، قائلة بأن هناك ضحايا في الشمال أيضا.

ونقلت يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، إن اليابان ينبغي عليها الاعتراف بمسؤوليتها كدولة عن “الجرائم البشعة” التي ارتكبتها خلال حكمها الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية 1910-45، داعية لاتخاذ قرارات في هذا الشأن تكون “مفهومة لكل الكوريين”.

وقال ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية لم يتم الكشف عن هويته في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء المركزية، إن هذه القضية لن تجد الحل النهائي، ما لم يتم تدارك الأضرار التي لحقت بجميع الكوريين في جميع أنحاء كوريا، لأن هناك ضحايا للاستعباد الجنسي للجيش الياباني الإمبراطوري ليس فقط في كوريا الجنوبية ولكن أيضا في الشمال.

وكانت الرئيسة بارك كون هيه قد عقدت أول قمة لها مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وقت سابق من هذا الأسبوع وسط خلافات تاريخية مستمرة حول الاستعباد الجنسي في زمن الحرب في اليابان.

من جانبها تطالب كوريا الجنوبية اليابان بالاعتراف بمسؤولية الدولة في هذه القضية، وتقديم التعويض المناسب، في حين تصر طوكيو على أنها حسمت المسألة في إطار معاهدة 1965 التي طبعت العلاقات الثنائية.