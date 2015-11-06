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ضبط 11 منشآة سياحية بدون ترخيص في الغردقة‎

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ضبط 11 منشآة سياحية بدون ترخيص في الغردقة‎ ضبط 11 منشآة سياحية بدون ترخيص في الغردقة‎

أرشيفية

ضبطت مباحث شرطة السياحة بالبحر الأحمر، خلال حملةٍ أمنية على الفنادق والمنشآت السياحية المخالفة والملاهي الليلية في مدينة الغردقة، 11 منشاة سياحية بدون ترخيص بينها ” فنادق – ملاهٍ ليلية – نوادي صحية”، وتحررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
> كان اللواء ربيع الجوهري، مفتش مباحث السياحة بالبحر الأحمر، قد شكل حملةٍ أمنية،  قادها المقدم طارق عقل، والرائد باسم المنسي، رئيس مباحث السياحة بالجونة شمال الغردقة، بالاشتراك مع الرائد هاني العزب.

وتمكنت الحملة، من ضبط ” 6 منشآت سياحية بدون ترخيص – 5 مديرين بدون ترخيص من وزارة السياحة – 3 شهادات صحية – فضلًا عن تنفيذ 62 حكمًا جزئيًا – غرامات – 3 نواد صحية بدون ترخيص – 2 تقديم خمور بدون رخصة “.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمُباشرة التحقيقات.

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