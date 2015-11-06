بالصور.. الأمطار تغرق شوارع العراق و توقعات باستمرارها حتى الأثنين

تشهد العراق خلال الاسبوع الماضى سقوط امطار غزيرة وخاصة فى مدينة بغداد مما ادى الى غرق الشوارع الرئيسية والفرعية ،اضافة الى كثير من الدور السكنية وخاصة فى مناطق شرق بغداد.

و ادت هذه الامطار إلى مصرع 58 عراقيا بصعقات كهربائية اثناء هطول أمطار غزيرة وفيضانات شهدها العراق الأسبوع الماضى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس ما يترجم تدهور الخدمات العامة فى البلاد.

و توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية ، ان تشهد البلاد امطار غزيرة بدءا الاثنين المقبل فى عموم البلاد، مبينة ان هذه الامطار ستكون مشابهة لامطار الاربعاء والخميس الماضيين.



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