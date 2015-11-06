بالصور - خالد الغندور لـ في الجول: أخيرا حققت حلمي مع مثلي الأعلى في كرة القدم

"أخيراااا حققت حلمي".. هكذا تحدث الإعلامي خالد الغندور لـFilGoal.com بعد لقاء دييجو أرماندو مارادونا.

ووصل خالد الغندور إلى المغرب استعدادا للمشاركة في مباراة ودية بين نجوم القارة الإفريقية والعالمية تحت مسمى "المسيرة الخضراء" احتفالا بالذكر الـ40 بمدينة العيون المغربية.

ويشارك الغندور في اللقاء رفقة محمد أبو تريكة مغ دييجو مارادونا وعبيدي بيليه وجورج وايا.

وحرص الغندور على إلتقاط صورة تذكارية مع الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا ومن هنا تحقيق الحلم.

وقال الغندور لـFilGoal.com: "لم أسع طوال حياتي لإلتقاط صورة مع لاعب أو شخصية مشهورة إلا مارادونا".

وأضاف "مارادونا أفضل ما أنجبت كرة القدم في العالم. وهو مثلي الأعلى في كرة القدم".

وأكمل حديثه قائلا: "ولذلك حققت حلمي أخيرا بالتصوير معه".

وأتم مازحا "ولم أكن أتصور بدانة جسده لهذه الدرجة".

شاهد صور الغندور مع نجوم العالم من هنا.