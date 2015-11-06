القبض على عاطل و3 عمال بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة وضبط 4 قضايا مخدرات تنوعت ما بين الاتجار والتعاطى بمنطقة غرب البلد دائرة القسم.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ضبط " قناوى . أ . ق . أ" 36 سنة عامل مقيم بغرب البلد دائرة قسم أول أسيوط وبحوزته 10 جرامات من الحشيش المخدر بقصد التعاطى، و"أشرف . م . م . أ" 50 سنة، عامل مقيم بغرب البلد دائرة قسم أول أسيوط، وبحوزته عدد (42) قرصا من العقاقير المخدرة، ومبلغ مالى 20 جنيها بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "حمدى . م . ع" 23 سنة، عامل، مقيم بغرب البلد دائرة قسم أول أسيوط وبحوزته 4 جرامات من الحشيش المخدر بقصد التعاطى، و"أحمد . ع . م . م" 29 سنة، عاطل، ومقيم بغرب البلد دائرة قسم أول أسيوط وبحوزته 5 جرامات من الحشيش المخدر بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحريرالمحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.