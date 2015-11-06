شرطة التموين تضبط 15 طن لحوم فاسدة و10 أطنان دقيق غير صالح للاستهلاك

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط (12) قضية مواد بترولية ضبط خلالها (429304) لترات بنزين سولار و(33) قضية إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها (1744) إسطوانة و(9) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (15049 طنا) و(55) قضية مخالفات مخابز و(22) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و(62) قضية غش غذائى وغير غذائى و(409) قضايا فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و(33) قضية فى مجال اللحوم والطيور بمضبوطات بلغت (15,630 طن لحوم مصنعة).

كما تم ضبط قضية فى مجال الأسماك بمضبوطات بلغت ( 100 كيلو جرام) و(14) قضية فى مجال السجائر بيع بأزيد من السعر بمضبوطات (111116 عبوة) و(22) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المدير المسئول عن مطحن بدائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية لقيامه بإنتاج كميات كبيرة من الدقيق البلدى غير مطابقة للمواصفات، وضبط (10,950 طن دقيق بلدى غير صالحة للاستهلاك، وضبط مالك ثلاجة لحفظ اللحوم بدائرة قسم شرطة الخصوص وبحوزته (6,345 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك)، وضبط المدير المسئول عن محل غير مرخص بدائرة قسم شرطة الخصوص.. وبحوزته (1,190 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك وضبط مالك مصنع لإنتاج الصناعات الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامه بإنتاج الحلوى مستخدماً خامات مجهولة المصدر.. وبحوزته (27540 قطعة حلوى – 24,825 حلوى جافة " مجهولة المصدر " - 33,567 طن سكر بدون فواتير).

ومن جانبه، عقد اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين، عدة اجتماعات مع كبار التجار لحثهم على خف الأسعار لتخفيف العبء عن المواطن، كما عقد مدراء الأمن فى المحافظات اجتماعات مماثلة.

>