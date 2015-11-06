ضبط 245 لفافة هيروين بحوزة تاجر مخدرات فى الإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، تفيد قيام عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة وبالتحديد مخدر الهيروين.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من الرائد أحمد مليس رئيس مباحث قسم المنتزة أول يفيد ضبط حسين ح ر ح 26 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد " 245" لفافه لمخدر الهيروين " تزن حوالى 120جرام "مبلغ 30 جنيهاً وهاتف محمول.

وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة الإتجار والهاتف للإتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.