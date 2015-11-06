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أمن الإسكندرية يعثر على كيس بلاستيك يحوى أسلحة مستولى عليها بأحداث 25 يناير

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أمن الإسكندرية يعثر على كيس بلاستيك يحوى أسلحة مستولى عليها بأحداث 25 يناير أمن الإسكندرية يعثر على كيس بلاستيك يحوى أسلحة مستولى عليها بأحداث 25 يناير
عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، على كيس بلاستيك يحتوى على أسلحة من المستولى عليها من السجون وأقسام الشرطة أثناء أحداث يناير.

وأثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك بشارع محمد كريم – دائرة القسم عثروا على كيس بلاستيك بداخله بندقية آلية عيار 7.62×39 – وعدد "2" خزينة – وعدد "58" طلقة من ذات العيار تم الاستيلاء عليها أثناء أحداث يناير 2011 من الإسكندرية ومُبلغ بسرقتها بقسم شرطة باب شرقى، وطبنجة ماركة CZ عيار 9 مم تم الاستيلاء عليها أثناء أحداث يناير 2011 من الإسكندرية، ومُبلغ بسرقتها فى المحضر إدارى قسم شرطة باب شرقى.

اتخذت إجراءات كف البحث عن البندقية والطبنجة، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365