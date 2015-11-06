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ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وأقراص مخدرة فى حملة أمنية ببنى سويف

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ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وأقراص مخدرة فى حملة أمنية ببنى سويف ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وأقراص مخدرة فى حملة أمنية ببنى سويف
شنت مديرية أمن بنى سويف اليوم الجمعة، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية حملة أمنية، تمكنت خلالها من ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وأقراص مخدرة بقصد الاتجار.

وتمكنت الحملة من ضبط "محمد.م.س" عامل مقيم مازورة مركز سمسطا وبحوزته بندقية خرطوش عيار 16 وست طلقات من ذات العيار، وحرر له المحضر رقم 2015/3866 إدارى مركز سمسطا، و"أحمد .ر.أ" عامل مقيم شارع البشرى بندر بنى سويف وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحررله المحضر رقم 2015/17158 جنح قسم بنى سويف.

كما ضبطت الحملة "عاطف.س.ع" سائق مقيم شنرا مركز الفشن وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وحرر له المحضر رقم 2015/5600 إدارى مركز الفشن، وأيضا ضبط "أحمد .ح.أ" مقيم بنى هارون مركز بنى سويف، وبحوزته (200) قرص ترامادول المخدر بقصد الاتجار، وحرر له المحضر رقم 2015/6807 إدارى مركز بنى سويف.
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