انهيار 10 منازل بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحيرة دون إصابات

انهار 10 منازل بمراكز ومدن محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة، دون حدوث إصابات بشرية.

وكان اللواء محمد عماد الدين مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا يفيد بانهيار منزل مبنى بالطوب اللبن مقام على مساحة 80 مترا بناحية عزبة مرسى بمركز أبو المطامير، ملك طلبه مرسى عبد الكريم (59 عاما – سائق)، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، ولم يسفر الانهيار عن حدوث ثمة إصابات.

كما شهد مركز أبو المطامير سقوط سقف منزل مبنى بالطوب الأبيض (مسقوف بالأخشاب) بناحية القرية التاسعة بذور، ملك لطفى منصور الشورى (42 عاما – عامل)، نتيجة سوء الأحوال الجوية، دون حدوث ثمة إصابات بشرية.

وفى مركز حوش عيسى، انهار منزل مبنى بالطوب اللبن بناحية عزبة العرقوب، ملك حسن جوده الشرقاوى (49 عاما – عامل بشركة)، وإنهار سور مبنى بالطوب اللبن بطول 13 مترا محاطا بمنزل بناحية عزبة الشونه ، ملك نبيه عبيده أبو قلاوه (38 عاما – محام)، دون حدوث ثمة إصابات .

وفى مركز ومدينة دمنهور، انهار جزء من من جدار بالطابق الثالث علوي بالعقار ملك محمد راشد منسي، بناحية شبرا شارع العزيز عثمان، وانهيار جزء من سقف حجرة (من الأخشاب) بالطابق الأول علوي بمنزل ملك السيد نبيل العريان (40 عاما – مبيض محارة) بناحية حارة الخوالقة، وانهيار جزء من سقف حجرة بالطابق الثاني علوي بمنزل ملك عبدالجواد عباس العسكري (68 عاما – بالمعاش) بشارع سيدي عمر، وانهيار سقف حجرة بالطابق الرابع علوي بمنزل ملك سعد حميده الدفراوي، بشارع صلاح الدين.

وفى مركز ايتاى البارود، انهار جزء من جسر ترعة الصحن بناحية قرية صفط الحرية، مما أدى لدخولها منزل هلال السيد عبدالرؤوف (55 عاما – عامل زراعى) وسقوط جزء من سقف منزله، دون حدوث ثمة إصابات بأحد.

وفى مركز الدلنجات، انهار جزء من منزل بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب “غير مأهول” ملك محمود عبدالسيد عبدالوكيل (28 عاما – مزارع) بناحية قرية رزافة، دون حدوث إصابات.

وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة العامة فتولت التحقيق.