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ولي عهد دبي: يملؤنا الشعور بالفخر والاعتزاز بدولتنا

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ولي عهد دبي: يملؤنا الشعور بالفخر والاعتزاز بدولتنا ولي عهد دبي: يملؤنا الشعور بالفخر والاعتزاز بدولتنا

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي كلمة "أيام المجد" بمناسبة إعلان عودة الدفعة الأولى من قواتنا المسلحة في اليمن واستعداد الدفعة الثانية للمشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية فيما يلي نصها..
> "أيام المجد"..

أيام تحمل أسمى معاني الوطنية والانتماء نعيشها نحن أبناء الوطن في شتى ربوع الإمارات يملؤنا الشعور بالفخر والاعتزاز بدولتنا والسعادة بهذا التلاحم المتين الذي يجمع بين شعب الإمارات وقيادته الرشيدة التي لا تألو جهدا في ترجمة آمال أفراده وتطلعاتهم لغدهم ومستقبل أبنائهم إلى إنجازات مشرفة في شتى المجالات.

فمع عودة الدفعة الأولى من إخواننا البواسل أفراد القوات المسلحة من اليمن الشقيق واستعداد دفعة أخرى لمغادرة الوطن لتلبية نداء الواجب وتأدية مهام جديدة هناك يزداد فخرنا واعتزازنا بانتمائنا لهذا الوطن الغالي الذي أثبت للعالم أنه مهما تعاظمت التحديات وارتفع سقف التضحيات فإن ذلك لا يثنينا عن الانتصار للحق ولا ينال من إصرارنا على إعلاء كلمته.

تاريخ يكتب اليوم بأحرف من نور في مسيرة الإمارات وسيرة شعبها حيث نستقبل جنودنا الأبطال الذين سطروا أروع ملاحم المجد وأنجزوا نصرا غاليا مع قوات التحالف العربي ضمن عملية "إعادة الأمل" التي تقودها المملكة العربية السعودية لمعاونة الأشقاء في اليمن على التصدي لقوى الشر بينما تبقى تضحيات شهدائنا الأبرار ماثلة أمام ناظرينا تدفعنا لاستكمال المشوار الذي استهلوه بتقديم أرواحهم الطاهرة فداء لمواقف دولتنا الثابتة والشجاعة...

وفي يوم لا ننسى فيه شهداءنا الذين قضوا دفاعا عن الحق يحدونا الفخر بتلاحم واصطفاف شعبنا الأبي وراء قيادته الرشيدة التي لا تدخر وسعا في تعزيز صرح البناء لاستكمال رحلتنا نحو المستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة لتحقيق أهداف محددة يمكن اختصارها في كلمتين هما "سعادة الناس".

ونحن إذ نفخر بأبطالنا وبقائدنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نجدد له العهد والوعد بمضاعفة العمل للحفاظ على مكتسبات دولتنا ولإحراز مزيد من الإنجازات التي تضمن لوطننا أسمى المراتب وأعلى الدرجات.. كما نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نكون دائما متيقظين لما قد يحيق بنا من تحديات وقادرين على مواجهتها بكل قوة وحسم وكفاءة لنحافظ على وطننا نبراسا للتقدم والازدهار مستلهمين أفكار ورؤى المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي كرس حياته لخدمة الوطن والمواطنين ورسخ لهم دعائم العزة لتكون أيامنا في حاضرنا ومستقبلنا أيام رفعة ومجد.
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