لأول مرة في التاريخ.. نهائي إفريقي خالص في بطولة عالمية لكرة القدم

سيقام الأحد في مدينة فينا دل مار التشيلية أول نهائي إفريقي خالص في تاريخ بطولات كرة القدم العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي فيفا.

ستواجه نيجيريا حاملة اللقب منتخب مالي في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

المنتخبات الإفريقية حصدت هذا اللقب ست مرات من قبل منها 4 لنيجيريا و2 لغانا.

وتوجت نيجيريا بالبطولة الأخيرة عام 2013 في الإمارات بتغلبها على المكسيك بثلاثة أهداف دون رد كان أحدها بتوقيع كليتشي إهياناتشو لاعب مانشستر سيتي.

وتأهلت مالي لأول مرة في تاريخها للمباراة النهائية بعد تفوقها على بلجيكا 3-1 في الدور نصف النهائي فيما فازت نيجيريا على المكسيك 4-2.

وتمتلك نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس العالم للناشئين تليها البرازيل 3 ثم غانا والمكسيك ثم روسيا والسعودية وفرنسا وسويسرا بلقب وحيد.