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مدرب بنفيكا السابق: إذا غادرت البرتغال سأصل فورا إلى نهائي دوري الأبطال

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مدرب بنفيكا السابق: إذا غادرت البرتغال سأصل فورا إلى نهائي دوري الأبطال مدرب بنفيكا السابق: إذا غادرت البرتغال سأصل فورا إلى نهائي دوري الأبطال

(إفي): أكد جورجي جيسوس، المدير الفني لسبورتينج لشبونة البرتغالي أنه قادر على التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم أو النهائي في العام الأول الذي يتولى فيه تدريب فريق كبير خارج البرتغال، نافيا أن تقلل خسارة نهائي الدوري الأوروبي مرتين من قيمته كمدرب.

وقال المدرب، في مقابلة مع مجلة (جي كيو) التي تعتبره شخصية العام على الصعيد الرياضي، "لم أصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال أو النهائي. إذا ظللت في البرتغال، فأنا أشك في أنني سأحقق ذلك، ولكن إذا رحلت من هنا، لا يساروني أي شك في أنني سأبلغ هذه المرحلة في موسمي الأول. أنا على يقين".

وفي العام الذي انتقل خلاله من بنفيكا إلى سبورتينج لشبونة، استعرض المدرب (61 عاما) أبرز اللحظات التي مر بها طوال مسيرته حتى الآن.

وأكد أن خسارته نهائي الدوري الأوروبي مع بنفيكا عامين متتاليين أمام تشيلسي في 2013 وسيفيليا في 2014 ساعده على الحصول على شهرة كبيرة، وليس العكس.

وأوضح "أريد أن أرى كم سيمر من الوقت قبل أن يتأهل فريق برتغالي لنهائي الدوري الأوروبي. أنا تأهلت مرتين متتاليتين.. لا يمكن نعتي بأنني مدرب محلي. أنا مدرب معروف جيدا خارج البرتغال".

وأشار إلى أن خسارة نهائي 2014 أمام سيفيليا كانت "أصعب لأننا كنا الأفضل. كنا نعاني من غياب أربعة لاعبين مؤثرين، ولم يكن فريق التحكيم بحالة جيدة للغاية. فضلا عن أننا خسرنا بركلات الترجيح" بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وخلال المقابلة المطولة، أكد أنه لم يندم على رفض العرض الذي تلقاه لتدريب ميلان الإيطالي في 2014.

يشار إلى أن جيسوس أصبح من نخبة المدربين البرتغاليين بعد أن أمضى 20 عاما في هذا المجال تولى خلالها تدريب فرق صغيرة.

وبعد أن قاد سبورتينج براجا للفوز بكأس إنترتوتو في 2008، انضم إلى بنفيكا في 2009، ليفوز معه بالعديد من الألقاب.

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