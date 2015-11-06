كوبا أمريكا 2016 تقام في نفس توقيت اليورو

(إفي): أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أن النسخة المئوية من بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام في الولايات المتحدة بمشاركة 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية وستة من كونكاكاف، ستجرى في الفترة بين الثالث و26 يونيو المقبل.

وستنطلق البطولة بذلك قبل سبعة أيام من بدء مسابقة يورو 2016 التي ستقام في فرنسا يونيو المقبل.

وتأكدت حتى الآن مشاركة أربعة منتخبات من أصل ستة في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، في النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا التي تقام بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة، وهي المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا.

أما المنتخبان الآخران فسيتم التعرف على هويتيهما بعد جولة تصفيات بدءا من الثامن من يناير المقبل في بنما بين الأخيرة وكوبا وهايتي وترينداد وتوباجو.

ومن المنتظر أن تضم النسخة المئوية لكوبا أمريكا منتخبات القارة خلال بطولة تستهدف الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد (كونميبول) في التاسع من يوليو 1916 في بوينوس أيرس.