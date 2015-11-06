أقوى هجوم في أوروبا.. روما الرابع وريال مدريد خارج الخمسة الأوائل

إذا سألتك حاليا من الفريق صاحب أقوى هجوم في أوروبا ستجيبني على الفور بأنه بايرن ميونيخ بعد الخماسيات والسداسيات العديدة التي مزق بها شباك منافسيه.

نعم بايرن وفقا للإحصائيات هو أقوى هجوم في أوروبا حاليا لكن ماذا عن العمالقة الأخرين مثل ريال مدريد وبرشلونة؟

إذا نظرنا إلى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا سنجد أن ريال مدريد خارج الخمسة الأوائل من ناحية عدد الأهداف التي سجلها الفريق في كل مبارياته في الموسم الحالي.

لكن يبقى معدله التهديفي أفضل من صاحب المركز الخامس باريس سان جيرمان.

بايرن هو الأقوى ويأتي بعده متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي الذي اعتاد على القسوة أمام منافسيه.

ثم برشلونة ثالثا والمفاجأة هي روما صاحب المركز الرابع الذي يقدم موسما رائعا بفضل هجومه الساحق الذي يتضمن النجم المصري محمد صلاح.

ويوضح FilGoal.com في التقرير التالي أقوى ستة فرق من الناحية الهجومية في أوروبا.

بايرن ميونيخ - سجل 53 هدفا في 18 مباراة بمعدل 2.9.

مانشستر سيتي - سجل 43 هدفا في 17 مباراة بمعدل 2.5.

برشلونة - سجل 36 هدفا في 18 مباراة بمعدل 2.

روما - سجل 35 هدفا في 15 مباراة بمعدل 2.3.

باريس سان جيرمان - سجل 33 هدفا في 17 مباراة بمعدل 1.9.

ريال مدريد - سجل 31 هدفا في 14 مباراة بمعدل 2.2.