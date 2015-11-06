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نيمار: لا أتابع مباريات ريال مدريد.. ولا أعلم إن كنا نحن الأفضل

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نيمار: لا أتابع مباريات ريال مدريد.. ولا أعلم إن كنا نحن الأفضل نيمار: لا أتابع مباريات ريال مدريد.. ولا أعلم إن كنا نحن الأفضل

قال نيمار لاعب برشلونة إنه لا يهتم بمتابعة المباريات عندما لا يلعب فريقه الذي يقدم أسلوبا يحبه في عالم كرة القدم.

وتحدث نيمار لقناة بي إن سبورتس قائلا:"لا أحب متابعة المباريات حين لا يلعب برشلونة. لا أشاهد مباريات ريال مدريد".

وأضاف "لا أحب متابعة مباريات الفرق الأخرى. لا يمكنني الإدلاء برأيي في أمر لا أعرفه".

وأردف "طالما كنت محبا للاعبي برشلونة والطريقة التي يلعب بها الفريق. تأقلمت مع أسلوبهم".

وأكمل "لا أعلم إن كنت أنا ولويس سواريز وليونيل ميسي الأفضل لكن الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين".

وأتم "أتمنى أن نحافظ على مستوانا الأفضل لسنوات كثيرة".

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