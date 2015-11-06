مصادر يمنية: طيران التحالف يستهدف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى تعز

ذكرت مصادر محلية يمنية، اليوم الجمعة، أن طيران التحالف العربى شن غارات جوية استهدفت مواقع تمركز الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز 256 كيلومترا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن طيران التحالف قصف تبة الخزان وعمارة كامل بمنطقة الضباب غرب المدينة، كما قصفت دورية عسكرية للحوثيين وقوات صالح بمنطقة الربيعى غرب المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن انفجارات عنيفة دوت فى تلك المواقع، إضافة إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، فيما لا تزال الطائرات تحلق فى الأجواء.

وأوضحت، أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من الأليات العسكرية للحوثيين وقوات صالح، دون أن تتضح على الفور ما إذا كان هناك قتلى وجرحى.

فى الوقت ذاته، ذكرت المصادر أن القصف تزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش الوطنى مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين مسنودين بقوات صالح من جهة أخرى غرب المدينة، ولا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن.

وتشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو سبعة أشهر، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.