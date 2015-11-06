لمريض قصور الكلى.. احذر أدوية البرد ولاحظ البول

يتسبب انخفاض درجات حرارة الجو وحلول موجة من الطقس البارد على البلاد فى تعرض بعض الأشخاص للإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى قصور الكلى.

محظور على مرضى قصور الكلى تناول أدوية نزلات البرد

>حول ذلك يقول دكتور محمد وهبة أستاذ أمراض الكلى بطب المنصورة، يجب على مرض قصور الكلى مراعاة بعض النصائح والإرشادات الضرورية خاصة فترة الطقس البارد لتجنب تعرضهم لبعض المشاكل الصحية، فعلى سبيل المثال محظور تماما على مرضى قصور الكلى تناول أدوية البرد والانفلونزا التى تحتوى على قابض للأوعية الدموية، نظرا لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم الذى يعتبر أحد عوامل تدهور حالة وظائف الكلى وكذلك المسكنات قدر المستطاع.

الاهتمام بملاحظة بعض علامات تظهر فى البول

>واستكمل د.محمد قائلا "غالبا تقل كمية البول مع الطقس البارد، ويجب على مريض الكلى فى حالة ملاحظة ظهور بعض العلامات على البول سواء من تغير اللون أو وجود رائحة أو حرقان بمجرى البول ضرورة استشارة الطبيب المعالج على الفور للاطمئنان حالة الكلى الصحية واستبعاد وجود صديد بالبول.

وأضاف د. محمد، إنه يجب على مرضى قصور الكلى الاهتمام بتناول الأدوية بانتظام لتجنب التعرض لبعض المشاكل الصحية.