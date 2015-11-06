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مع التغيرات الجوية.. نصائح لمريض السكر أهمها تطعيم الأنفلونزا

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مع التغيرات الجوية.. نصائح لمريض السكر أهمها تطعيم الأنفلونزا مع التغيرات الجوية.. نصائح لمريض السكر أهمها تطعيم الأنفلونزا
تساهم التغيرات الجوية المفاجئة وحلول موجة الطقس البارد على البلاد فى زيادة خطر التعرض للإصابة بأمراض الشتاء وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكرى.

حول ذلك يقول دكتور محمد فهمى عبد العزيز أستاذ أمراض الباطنى والسكر بطب عين شمس، تزيد فرص إصابة مرضى السكر خاصة من النوع الثانى ببعض المشاكل الصحية الخاصة بالتهابات الجهاز التنفسى نتيجة ضعف مناعتهم بسبب عدم ضبط مستوى السكر فى الجسم.

واستكمل د. محمد قائلا " هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على مرضى السكرى اتباعها خاصة الذين يعانون من عدم انتظام مستوى السكر لتجنب تعرضهم لبعض المشاكل الصحية فعلى سبيل المثال يجب الاهتمام بالحصول على مصل التطعيم ضد الاصابة بالأنفلونزا مع بداية الشتاء وعدم الانتظار الى أن تحدث تغيرات بالأحوال الجوية.

وتابع د. محمد قائلا "يجب على مريض السكرى الالتزام بتناول الادوية وفى مواعيدها وكذلك اتباع النظام الغذائى المقرر مع الطبيب، وفى حالة تناوله لبعض الأطعمة المسببة لارتفاع مستوى السكرى بالجسم، يجب قياس مستوى السكرى بالدم بعده بحوالى ساعتين للاطمئنان على مستوى السكرى فى الجسم ".

وينصح د. محمد قائلا "يجب على مريض السكر استشارة الطبيب المختص فى حالة ملاحظة عدم ضبط مستوى السكرى ضرورة استشارة الطبيب المختص لتفادى تعرضه لبعض الاضرار الصحية".

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مصر 365