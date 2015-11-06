مفتاح وزنك المثالى فى أوقات أكلك.. اعرف الوقت المناسب لكل وجبة ومواصفاتها

تناول الطعام قد يبدو أمرا بسيطا للغاية، ولكن هناك أخطاء بسيطة تحدث فرقا وتأثيرًا ضارًا، ومن المهم أن نعرف أنه عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام، فإن توقيت وجبات الطعام هو المفتاح والحل لتجنب زيادة الوزن .

وحسبما ذكر تقرير نشر بموقع thetime of indiaالهندى، عن أفضل وقت لتناول الوجبات الغذائية:

فبالنسبة لوجبة الإفطار :

بالنسبة لوجبة الغذاء :

>1- يجب أن يكون الإفطار فى غضون 30 دقيقة بعد الاستيقاظ من النوم.>2- الوقت المثالى لتناول وجبة الإفطار يكون 7 صباحا .>3-لا يجب تأخير وقت وجبة الإفطار عن 10 صباحا.>4-من الضرورى وجود بروتين فى وجبة الإفطار .>1- الوقت المثالى لتناول الغذاء هو 12:45.>2- يجب أن يكون فارق 4 ساعات بين وجبة الإفطار والغذاء.>3- عدم تأخير تناول الغذاء عن الساعة 4.00 مساء.> أما وجبة العشاء:>1- الوقت المثالى لتناول العشاء قبل 7.00مساء.>2- يجب أن يكون هناك وقت 3 ساعات بين العشاء وقبل النوم .>3- ولا يجب تأخير العشاء عن الساعة 10 مساء .>4- لا يجب تناول الطعام مع اقتراب وقت النوم .