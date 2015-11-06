ساينس ديلى: التعرض للمبيدات الحشرية فى المراهقة تهز عرش الرجولة

نتائج جديدة وخطيرة الرجال الذين يتعرضون للمبيدات الحشرية المعروفة باسم مركبات الكلور العضوية خلال فترة المراهقة قد يكونوا عرضة لإصابة الحيوانات المنوية وتبقى غير طبيعية.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يتعرضون لمادة الدى دى تى وثنائى الفينيل متعدد الكلور فى سن المراهقة، يعانون من انخفاض صحة الحيوانات المنوية.

وقالت مؤلفة الدراسة ميليسا بيرى، أستاذ ورئيس قسم البيئة والصحة المهنية فى مدرسة ميلكن فى جامعة جورج واشنطن، مشيرة إلى أن المبيدات الحشرية الكلورية العضوية مثل ثنائى كلورو ثنائى الفينيل وثلاثى كلورو الإيثان (DDT) ومركبات ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs)- التى تستخدم على نطاق واسع فى الزراعة ومكافحة الحشرات من سنة 1950 فى الولايات المتحدة.

وبحلول أواخر عام 1970، تم حظر هذه المركبات فى الولايات المتحدة بسبب الأدلة الدامغة على الأذى الذى قد تمثله على البيئة وصحة الإنسان والحيوان، حيث ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان والتأخر فى النمو واضطراب الغدد الصماء.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، لا تزال بعض البلدان الاستوائية تستخدم مركبات الكلور العضوية، وحتى فى البلدان التى حظرت استخدامها، والجدير بالذكر أنها لا تزال قائمة فى التربة والمياه لسنوات عديدة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Science Daily”.