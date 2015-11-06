دراسة: "أوميجا 3" غير فعال فى علاج حالات الاكتئاب

يعتقد الكثيرون فعالية "أوميجا 3 " فى مكافحة الاكتئاب، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة تشير إلى أن تناول الأوميجا 3 والأحماض الدهنية فى صورة مكملات غذائية غير فعال فى علاج حالات الاكتئاب.

وعلى الصعيد العالمى، تم الترويج للأحماض الدهنية والأوميجا 3 على نطاق واسع، حيث تتوافر بسهولة دون الحاجة إلى روشتة طبيب، فى الوقت الذى تتواجد فيه بصورة طبيعية فى الأسماك الدهنية، كأسماك التونة، المأكولات البحرية بعض المكسرات والبذور.

وشدد الباحثون على أنه من الضرورة والمهم على الأشخاص الذين يعانون من نوبات اكتئاب إدراك هذه الحقيقة حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات مدروسة حول استراتيجيات العلاج الفعالة.

ونشرت الدراسة فى مكتبة كوكرين، ومجموعة من قواعد البيانات فى مجال الطب والتخصصات الصحية الأخرى التى تقدمها مقرها لندن كوكرين وغيرها من المنظمات.