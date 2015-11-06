أسباب تسوس أسنان الأطفال ونصائح مهمة للوقاية

تسوس أسنان الأطفال

نصائح لوقاية الطفل من تسوس الأسنان

تسوس أسنان الأطفال أحد المشاكل الصحية التى تصيب فم وأسنان الطفل بسبب عدم اهتمام الأم برعاية أسنان طفلها وتدريب الطفل على غسل أسنانه وحماية الطفل من تسوس الأسنان.>عن تسوس أسنان الأطفال يقول دكتور وائل هندى أخصائى، علاج وتجميل الأسنان، أن تتعرض أسنان الطفل لتسوس بسبب تناول كميات كثيرة من السكريات والحلوى أحد العوامل الأساسية لتسوس الأسنان وكذلك عدم غسل الأسنان أحد المسببات تسوس أسنان الطفل.>واستكمل د. وائل قائلا "تعتقد كثير من الأمهات أن عدم اهتمام أطفالهم بغسل أسنانهم بانها سوف تعوض عندما يقوم الطفل باستبدال الأسنان اللبنية، وذلك أمر خاطئ نظرا لأن عناية بالأسنان الطفل تبدأ منذ ظهورها لحماية أسنان لحماية من تسوس الأسنان الأطفال.

وتابع د. وائل قائلا "يجب على الأم الاهتمام برعاية أسنان طفلها منذ ظهورها بداية من عمر ست شهور وصول إلى ظهور الأسنان اللبنية وحتى وقت استبدالها بالأسنان الأساسية لحماية الطفل من تسوس الأسنان.

وينصح د. وائل قائلا "يجب على الأم بداية من ظهور الأسنان اللبنية القيام باستخدام قطعة من القطن وبها معجون من الأسنان الخاص بالأطفال ومسح أسنان طفلها لحمايتها من التسوس.