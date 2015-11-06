أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب تسوس أسنان الأطفال ونصائح مهمة للوقاية

Google+ Print
أسباب تسوس أسنان الأطفال ونصائح مهمة للوقاية أسباب تسوس أسنان الأطفال ونصائح مهمة للوقاية
تسوس أسنان الأطفال أحد المشاكل الصحية التى تصيب فم وأسنان الطفل بسبب عدم اهتمام الأم برعاية أسنان طفلها وتدريب الطفل على غسل أسنانه وحماية الطفل من تسوس الأسنان.

تسوس أسنان الأطفال


>عن تسوس أسنان الأطفال يقول دكتور وائل هندى أخصائى، علاج وتجميل الأسنان، أن تتعرض أسنان الطفل لتسوس بسبب تناول كميات كثيرة من السكريات والحلوى أحد العوامل الأساسية لتسوس الأسنان وكذلك عدم غسل الأسنان أحد المسببات تسوس أسنان الطفل.

نصائح لوقاية الطفل من تسوس الأسنان


>واستكمل د. وائل قائلا "تعتقد كثير من الأمهات أن عدم اهتمام أطفالهم بغسل أسنانهم بانها سوف تعوض عندما يقوم الطفل باستبدال الأسنان اللبنية، وذلك أمر خاطئ نظرا لأن عناية بالأسنان الطفل تبدأ منذ ظهورها لحماية أسنان لحماية من تسوس الأسنان الأطفال.

وتابع د. وائل قائلا "يجب على الأم الاهتمام برعاية أسنان طفلها منذ ظهورها بداية من عمر ست شهور وصول إلى ظهور الأسنان اللبنية وحتى وقت استبدالها بالأسنان الأساسية لحماية الطفل من تسوس الأسنان.

وينصح د. وائل قائلا "يجب على الأم بداية من ظهور الأسنان اللبنية القيام باستخدام قطعة من القطن وبها معجون من الأسنان الخاص بالأطفال ومسح أسنان طفلها لحمايتها من التسوس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365