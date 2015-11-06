حملة لجمع 10 آلاف بطانية للفقراء بسوهاج

قال أحمد هاشم عليوه، المنسق العام لاتحاد شباب سوهاج، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بديوان عام المحافظة بالمكتب التنفيذى للاتحاد العام لشباب سوهاج.

استعرض اللقاء استعدادات المحافظة لمواجهة أخطار السيول، ودور قطاعات المحافظة المختلفة فى مواجهة تلك السيول، ودور الشباب المهم أيضا فى توعية مواطنى وأهالى سوهاج.

وأوضح المحافظ عن تجهيز وتطهير مخرات السيول والاستعداد بالإسعافات واستعداد الهيئات والهلال الأحمر فى حالة حدوث سيول، كما تم تجهيز حوالى 3 ألف وحدة سكنية للمتضررين إذا حدثت سيول.

كما أعلن الاتحاد عن دعمه لأهالى سوهاج وخاصة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة بإطلاق حملة تجميع 10 ألف بطانية للفقراء والأرامل لإعانتهم على برد الشتاء القارس.

هذا وقد استعرض الاتحاد مع المحافظ المشاكل العامة والخطط الموضوعة من شباب الاتحاد ومنها مشاريع تخدم المحافظة مثل مشروع تدوير القمامة ومشروع استصلاح أراض للشباب فى وادى قنا، وأكد المحافظ عن قرب انتهاء رخصة مصنع الأسمنت ومصانع الحديد والصلب وبترو كيماويات و35 ألف فدان استصلاح بجرجا.

ودعا المحافظ شباب الاتحاد للمشاركة فى جميع الفعاليات داخل المحافظة بشكل رسمى وطالبهم بعرض المشروعات الخاصة بالاتحاد وتجهيزها وعرضها بالمؤتمر الاقتصادى لمحافظة سوهاج والذى يتم الإعداد له قريبا.

كما أكد المحافظ بازدهار سوهاج فى الأيام المقبلة بانعقاد المؤتمر الاقتصادى للصعيد وطرح بعض المشروعات الاستثمارية والخدمية بالمحافظة وتغيير الخريطة سوهاج السياحية الفترة القادمة، وأبدى المحافظ سعادته على تواجد وفد سياحى أمريكى أول أمس فى سوهاج.

كما ناقش شباب الاتحاد مشاكل مراكزهم والمشاكل العامة للمواطنين، وكان من أولوياتها الصحة والنظافة واستغلال السائقين ورفع الأجرة ورفع أسعار تحصيل رسوم النظافة (العوايد) ومشروعات التطوير بالمحافظة والاهتمام بالتصميم ليناسب متحدى الإعاقة وحصولها على الكود الدولى لها.