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2000 طن بضائع عامة تغادر ميناء الأدبية..ووصول 500 راكب لميناء سفاجا

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2000 طن بضائع عامة تغادر ميناء الأدبية..ووصول 500 راكب لميناء سفاجا 2000 طن بضائع عامة تغادر ميناء الأدبية..ووصول 500 راكب لميناء سفاجا
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، ان ميناء الادبية يستعد اليوم لمغادرة السفينة نور و على متنها 2000 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة.

يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة القاهرة و على متنها 246 راكب و 30 سيارة و 4 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 771 راكب و 46 سيارة و 17 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 40 شاحنة.

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 110 شاحنة و 83 راكب كما غادرت السفينة ريموفا و على متنها 11 الف طن كوارتز متجهة الى النرويج و العبارة القاهرة و على متنها 587 راكب و 53 سيارة و 6 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 81 شاحنة .
>وصول 1111 راكب لميناء نويبع.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 415 راكب و 2 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 8 تريلا و 8 براد كما يغادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 131 راكب و السفينة سينا و على متنها 27 براد و 12 تريلا و 105 طرد سمك.

و فى نفس السياق شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 696 راكب و 1 سيارة و السفينة سينا و على متنها 7 براد و 4 تريلا كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 198 راكب و 7 سيارة و 5 تريلا و السفينة سينا و على متنها 22 براد و 14 تريلا.

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مصر 365