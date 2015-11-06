2000 طن بضائع عامة تغادر ميناء الأدبية..ووصول 500 راكب لميناء سفاجا

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، ان ميناء الادبية يستعد اليوم لمغادرة السفينة نور و على متنها 2000 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة.

يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة القاهرة و على متنها 246 راكب و 30 سيارة و 4 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 771 راكب و 46 سيارة و 17 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 40 شاحنة.

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 110 شاحنة و 83 راكب كما غادرت السفينة ريموفا و على متنها 11 الف طن كوارتز متجهة الى النرويج و العبارة القاهرة و على متنها 587 راكب و 53 سيارة و 6 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 81 شاحنة .

>وصول 1111 راكب لميناء نويبع.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 415 راكب و 2 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 8 تريلا و 8 براد كما يغادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 131 راكب و السفينة سينا و على متنها 27 براد و 12 تريلا و 105 طرد سمك.

و فى نفس السياق شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 696 راكب و 1 سيارة و السفينة سينا و على متنها 7 براد و 4 تريلا كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 198 راكب و 7 سيارة و 5 تريلا و السفينة سينا و على متنها 22 براد و 14 تريلا.