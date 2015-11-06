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صور| «كايرو رانرز» ينظم ماراثون لمساعدة الأطفال ضعاف السمع

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صور| «كايرو رانرز» ينظم ماراثون لمساعدة الأطفال ضعاف السمع صور| «كايرو رانرز» ينظم ماراثون لمساعدة الأطفال ضعاف السمع

الماراثون

انطلق صباح اليوم الجمعة، ماراثون “كايرو رانرز” للتوعية بمشكلة ضعف السمع عند الأطفال، وذلك فى منطقة الزمالك.

بدأ الماراثون تحت شعار “اسمعني” منذ  الساعة 7 صباحا، ضمن فعاليات حملات التوعية التى يقوم بها الفريق مع إحدى الشركات الرائدة فى مجال زراعة الأنظمة السمعية.

وتأتى هذه الحملة للحد من انتشار الإعاقة السمعية خاصة عند الأطفال فى سن مبكرة وذلك لصعوبة العلاج بعد سن خمس سنوات.

فيما أعلنت الشركة المتعاونة مع فريق “كايرو رانرز” أنها ستقوم بدفع جنيه لصالح عمليات زراعة قوقعة الأذن على كل مرة يستخدم فيها الهاشتاج.

 

 

 

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