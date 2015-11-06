خالد الغندور لـ في الجول: أخيرا حققت حلمي مع مثلي الأعلى في كرة القدم

استدعى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر 9 لاعبين من الأهلي لقائمة الفراعنة التي تخوض مباراتين مع تشاد في التصفيات المرشحة لكأس العالم 2018.

حسام غالي يقود النجوم المنضمة للمنتخب من الأهلي، عائدا لصفوف الفراعنة بعد غياب في الفترة الماضية.

واستدعى المنتخب سعد سمير ومحمد نجيب وصبري رحيل وأحمد حجازي من مدافعي الأهلي.

كذلك استدعى مؤمن زكريا وعبد الله السعيد من لاعبي الوسط في القلعة الحمراء رفقة غالي.



>1. شريف إكرامي

>2. حسام غالي

>3. سعد سمير

>4. صبري رحيل

>5. محمد نجيب

>6. أحمد حجازي

>7. مؤمن زكريا

>8. عمرو جمال

>9. عبد الله السعيد

وتواجد عمرو جمال من مهاجمي الشياطين الحمر في قائمة المنتخب.

ويستعد منتخب تشاد لمواجهة مصر يومي 14 و17 نوفمبر المقبلين في المرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

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