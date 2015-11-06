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سفير بريطانيا: استئناف الرحلات الجوية العائدة من شرم الشيخ اعتبارا من اليوم

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سفير بريطانيا: استئناف الرحلات الجوية العائدة من شرم الشيخ اعتبارا من اليوم سفير بريطانيا: استئناف الرحلات الجوية العائدة من شرم الشيخ اعتبارا من اليوم
أعلن السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن "استئناف الرحلات الجوية العائدة من شرم الشيخ إلى المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الجمعة".

وقال كاسن، فى تغريدة باللغة العربية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة، إن البريطانية اتفقت مع على حزمة جديدة من الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ، وبات باستطاعة الطائرات الآن نقل المسافرين إلى بريطانيا".


>- جهاز الإحصاء: ارتفاع أعداد السياح البريطانيين لمصر إلى 568 ألف خلال 7 أشهر
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مصر 365

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