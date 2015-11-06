سفير بريطانيا: استئناف الرحلات الجوية العائدة من شرم الشيخ اعتبارا من اليوم

أعلن السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن "استئناف الرحلات الجوية العائدة من شرم الشيخ إلى المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الجمعة".

وقال كاسن، فى تغريدة باللغة العربية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة، إن الحكومة البريطانية اتفقت مع مصر على حزمة جديدة من الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ، وبات باستطاعة الطائرات الآن نقل المسافرين إلى بريطانيا".

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