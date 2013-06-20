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«EIT» تحتفل بالفائزين الخمسة فى مسابقة Carens & The Croods

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«EIT» تحتفل بالفائزين الخمسة فى مسابقة Carens & The Croods «EIT» تحتفل بالفائزين الخمسة فى مسابقة Carens & The Croods

كتب : الوطن منذ 18 دقيقة

استمتع محبو سيارات «كيا» بحملتها الجديدة Carens & The Croods، فى 25 سوقاً من الأسواق العالمية التى توجد بها «كيا» الكورية، التى تعاونت فيها كيا العالمية مع شركة DreamWorks Animations SKG المنتجة لفيلم المغامرات ثلاثى الأبعاد The Croods، وكان الجيل الجديد كلياً من السيارة كيا «كارينز» هو محور الحملة الإعلانية المصاحبة للفيلم.

و«كارينز» هى السيارة التى أطلقتها كيا بفئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات MPV، وتمحورت الحملة الإعلانية حول مناسبة كيا كارينز لجميع العائلات، حتى وإن كانت عائلة The Croods.

وكانت «EIT» أطلقت المسابقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، التى يتخطى عدد أعضائها مليون عضو، وكانت جائزة المسابقة هى iPod Touch للفائزين الخمسة الأوائل والحاصلين على أكبر عدد من الأصوات لصورهم الخاصة مع مجسم السيارة كيا كارينز بعد إضافة الصور للصفحة الرسمية لسيارات كيا فى .

وبعد انتهاء فترة التصويت الخاصة بالمسابقة منذ أيام قليلة، أعلنت «كيا» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن الفائزين الخمسة، ودعتهم الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» لتسلم جوائزهم بالمقر الرئيسى للشركة الخميس الماضى، وسلم طارق مصطفى مدير التسويق بالشركة الفائزين جوائز المسابقة.

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