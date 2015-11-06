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صحيفة روسية: تسجيل الصندوق الأسود لم يكشف سر تحطم الطائرة بسيناء حتى الآن

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صحيفة روسية: تسجيل الصندوق الأسود لم يكشف سر تحطم الطائرة بسيناء حتى الآن صحيفة روسية: تسجيل الصندوق الأسود لم يكشف سر تحطم الطائرة بسيناء حتى الآن
قالت صحيفة كوميرسانت الروسية إن المعلومات التى تم الحصول عليها بعد فك مسجل الصندوق الأسود، التابع للطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء إيرباص 321، لا يساعد على كشف أسباب الحادث فى الوقت الراهن.

وأوضحت الصحيفة الروسية نقلاً عن مصادر خاصة بها، أن فك المسجل الخاص بإيرباص A321 التابعة لشركة" Kogalymavia " الروسية التى تحطمت فى شبه جزيرة سيناء، لم يساعد على فك لغز القضية التى راح فيها أكبر عدد من الضحايا فى تاريخ روسيا.

وأشارت الصحيفة أنه خلال سماع تسجيل البيانات استمر المسجل لأكثر من 20 دقيقة، وجميع الأنظمة تعمل بشكل صحيح، وبعد ذلك انقطع التسجيل.

ويشير الخبراء إلى هذا الأمر قد يكون راجعاً الضغط الهائل فى المقصورة، ثم فصل جسم الطائرة عن ذيلها وتوقف المسجل على الفور بعد انفصال الذيل.

- روسيا: رحلات طائراتنا إلى مصر مستمرة ولم نعلقها بسبب حادث تحطم الطائرة

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مصر 365

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