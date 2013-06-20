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فولفو تفتح فرعاً جديداً بمدينة نصر

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فولفو تفتح فرعاً جديداً بمدينة نصر فولفو تفتح فرعاً جديداً بمدينة نصر

كتب : الوطن منذ 16 دقيقة

شهدت السوق المصرية للسيارات افتتاح فرع جديد للسيارات الفاخرة والرياضية فولفو بمنطقة شرق القاهرة وبالتحديد بالحى السابع لمدينة نصر، بصالة عرض «الأحمدى موتورز» بصفته الموزع الرسمى لمجموعة عز العرب، الوكيل الحصرى لسيارات فولفو بالسوق المصرية.

وقد جاءت مساحة صالة العرض المخصصة لسيارات فولفو ما يقرب من 1000م2 موزعة على طابقين. وقد بلغت استثمارات مجموعة الأحمدى بها ما يزيد على 10 ملايين جنيه مصرى. كما استغل الفرصة السيد/ حسن توفيق رئيس مجموعة الأحمدى ليعلن عن توفير فرص استبدال السيارات المستعملة من فولفو بأخرى حديثة مع ضمان أعلى سعر لها، وذلك من خلال نوع خاص من ضمان الاستبدال، فى الوقت الذى أكد فيه توافر خدمة استبدال السيارات المستعملة من العلامات التجارية الأخرى مع سيارات فولفو الجديدة بنظام الـ(Trade In) المتطور من الشركة، وأيضاً الإعداد لافتتاح مركز خدمة ضخم (بمنطقة شرق القاهرة) ليخدم بصفة خاصة عملاء مدينة نصر ومصر الجديدة ومنطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، علاوة على أى عملاء آخرين راغبين فى الحصول على الخدمة ضمن سيارات فولفو وكذا سيارات مجموعة عز العرب الأخرى (بروتون وسيتروين).

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