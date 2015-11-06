لافروف يبحث هاتفيا مع نظيره التركى جهود تسوية الأزمة فى سوريا

بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال اتصال هاتفى مع نظيره التركى فريدون سنيرلى أوغلو التسوية السياسية للأزمة السورية.

وذكر بيان للخارجية الروسية، نشر على موقعها اليوم الجمعة، أن الوزيرين تطرقا إلى العلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة وجدول مواعيد الاتصالات واللقاءات بين المسئولين الرسميين فى البلدين.

وأضافت الخارجية الروسية فى بيانها أن الوزيرين ركزا بشكل خاص على بحث ومناقشة جهود التسوية السياسية للأزمة فى سوريا.

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