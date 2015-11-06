أول إمراة فى العالم لن تصبح عجوزا أبدا مهما تقدم بها العمر ! تعرف على السبب

السيدة إليزابيت بيريش، هى أول إمراة لن تصبح عجوزا أبدا، لا تقلق فى ليست بيلا الموجودة فى سلسة أفلام تويليت، هى فقط تم تعديلاها جينيا عن طريق بعض العلماء، الذين يسعون لأن يبقى الإنسان شابا طول عمره .

قال العلماء أنهم بصدد الإعلان عن طفرة فى تاريخ الإنسانية، إذا ما حدث كل شئ على مايرام سوف يكون الناس جميعهم شباب، و لن يصبحوا عواجيز أبدا، لن يصابوا بأمراض الشيخوخة، لن يصابوا بالزهايمر، و لن يصابوا بالصعوبة فى الحركة، فى النهاية الأمر يستحق ما نقوم بة .

إلا أن حتى الأن العلماء قلقون من الأثار الجانبية بسبب التعديلات الجينية التى أجريت على السيدة إليزابيت، لذلك هى تحت مراقبتهم لفترة من الوقت ،فى حالة حدوث تغييرات غير مرغوب بها .

فيما قالت السيدة إليزابيت أنها سعيدة جدا، فهى كانت مرعوبة من مرحلة الشيخوخة، و قالت فى النهاية جميعنا سوف يموت، أفضل أن أموت شابة على أن أموت عجوزا و أصاب بأمراض الشيخوخة، بالفعل الأمر يستحق التجربة تخيل لو نجحت التجربة .

شبكةعيونالإخبارية

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