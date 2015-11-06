أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

أول إمراة فى العالم لن تصبح عجوزا أبدا مهما تقدم بها العمر ! تعرف على السبب

  • الصحة
  • 8 ألف
Google+ Print
أول إمراة فى العالم لن تصبح عجوزا أبدا مهما تقدم بها العمر ! تعرف على السبب أول إمراة فى العالم لن تصبح عجوزا أبدا مهما تقدم بها العمر ! تعرف على السبب

السيدة إليزابيت بيريش، هى أول إمراة لن تصبح عجوزا أبدا، لا تقلق فى ليست بيلا الموجودة فى سلسة أفلام تويليت، هى فقط تم تعديلاها جينيا عن طريق بعض العلماء، الذين يسعون لأن يبقى الإنسان شابا طول عمره .

قال العلماء أنهم بصدد الإعلان عن طفرة فى تاريخ الإنسانية، إذا ما حدث كل شئ على مايرام سوف يكون الناس جميعهم شباب، و لن يصبحوا عواجيز أبدا، لن يصابوا بأمراض الشيخوخة، لن يصابوا بالزهايمر، و لن يصابوا بالصعوبة فى الحركة، فى النهاية الأمر يستحق ما نقوم بة .

إلا أن حتى الأن العلماء قلقون من الأثار الجانبية بسبب التعديلات الجينية التى أجريت على السيدة إليزابيت، لذلك هى تحت مراقبتهم لفترة من الوقت ،فى حالة حدوث تغييرات غير مرغوب بها .

فيما قالت السيدة إليزابيت أنها سعيدة جدا، فهى كانت مرعوبة من مرحلة الشيخوخة، و قالت فى النهاية جميعنا سوف يموت، أفضل أن أموت شابة على أن أموت عجوزا و أصاب بأمراض الشيخوخة، بالفعل الأمر يستحق التجربة تخيل لو نجحت التجربة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر

تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي

تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات

المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات