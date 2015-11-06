أرقام في الجول - الشناوي منقذ الزمالك في أربع مباريات

من أهم أسباب خروج الزمالك بـ10 نقاط من أصل 12 متاحة هي حارس مرمى الفريق الأبيض أحمد الشناوي.

الزمالك حقق 3 انتصارات على وادي دجلة والإنتاج الحربي والمقاولون العرب مع تعادل ضد أسوان في 4 جولات خاضها من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com ما قدمه أحمد الشناوي في 4 جولات حتى الآن:

1) أنقذ مرمى الزمالك 9 مرات من فرص محققة.

2) بلغت تصدياته الصحيحة لتسديدات خصوم القلعة البيضاء 17.

3) تعامل بشكل صحيح مع الكرات العرضية 10 مرات.

4) عدد تمريراته الطولية في هجمات الزمالك 44، بنسبة دقة 34%.

5) خلق فرصة هدف لزملائه.