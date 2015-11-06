أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين بحوزة عاطلين فى العاشر من رمضان

Google+ Print
ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين بحوزة عاطلين فى العاشر من رمضان ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين بحوزة عاطلين فى العاشر من رمضان
تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بعد أن تلقى إخطار العقيد محمد عربان رئيس مباحث العاشر من رمضان بتفاصيل المحضر رقم 7209 جنح ثان العاشر، والمحضر رقم 7208 بالقبض على عاطلين بحوزتهما 200 جرام حشيش و30 جرام هيروين وبندقية خرطوش تركى وفرد خرطوش بالعاشر من رمضان دائرة قسم ثان.

تمكنت قوة مباحث قسم ثانى العاشر برئاسة الرائد أحمد متولى ومعاونى المباحث النقيبين أحمد الخولى وأحمد حسين وأحمد القاضى، بإلقاء القبض على "ع ا ح" 21 سنة عامل فرن مجاورة 45 وبحوزته 10 قطع حشيش وزن 200 جرام وفرد خرطوش وطلقة و335 جنيها وتليفون محمول.

تم تحرير المحضر رقم 7208 جنح ثان والعرض على نيابة العاشر التى أمرت بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما نجحت قوة القسم بالقبض على "م ص ع أبو شادى" 21 سنة مقيم بالمجاورة 47 وبحوزته بندقية خرطوش تركى و30 جرام بودرة و30 تذكرة هيروين معدين للبيع.

تم تحرير المحضر رقم 7209 جنح ثانى العاشر وتم العرض على نيابة العاشر برئاسة المستشار محمد جودة، الذى أمر بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365