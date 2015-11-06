ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين بحوزة عاطلين فى العاشر من رمضان

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بعد أن تلقى إخطار العقيد محمد عربان رئيس مباحث العاشر من رمضان بتفاصيل المحضر رقم 7209 جنح ثان العاشر، والمحضر رقم 7208 بالقبض على عاطلين بحوزتهما 200 جرام حشيش و30 جرام هيروين وبندقية خرطوش تركى وفرد خرطوش بالعاشر من رمضان دائرة قسم ثان.

تمكنت قوة مباحث قسم ثانى العاشر برئاسة الرائد أحمد متولى ومعاونى المباحث النقيبين أحمد الخولى وأحمد حسين وأحمد القاضى، بإلقاء القبض على "ع ا ح" 21 سنة عامل فرن مجاورة 45 وبحوزته 10 قطع حشيش وزن 200 جرام وفرد خرطوش وطلقة و335 جنيها وتليفون محمول.

تم تحرير المحضر رقم 7208 جنح ثان والعرض على نيابة العاشر التى أمرت بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما نجحت قوة القسم بالقبض على "م ص ع أبو شادى" 21 سنة مقيم بالمجاورة 47 وبحوزته بندقية خرطوش تركى و30 جرام بودرة و30 تذكرة هيروين معدين للبيع.

تم تحرير المحضر رقم 7209 جنح ثانى العاشر وتم العرض على نيابة العاشر برئاسة المستشار محمد جودة، الذى أمر بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.