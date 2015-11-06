شرطة المسطحات تضبط 1000 مركب نيلى ووحدة نهرية مخالفة و1500 قضية تلوث

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها التفتيشية بقيادة اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات، والتى أسفرت خلال شهر عن ضبط (15061) قضية تلوث بمياه نهر النيل والمجارى المائية، وتنفيذ (3064) حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية والعديد من القضايا فى مجال البيئة والمسطحات المائية، وضبط 1000 مركب ووحدة نهرية مخالفة.

تأتى هذه الحملات فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية والتى تهدف فى أحد محاورها إلى مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل).