«تويوتا إيجيبت» تعيد افتتاح مركز صيانة «محرم بك»

«منصف»: المركز جرى تجهيزه بأحدث التقنيات وفق معايير الجودة العالمية

كتب : الوطن منذ 14 دقيقة

أعادت شركة «تويوتا إيجيبت» افتتاح مركز «تويوتا إيجيبت للخدمات المتكاملة» بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، الذى يعد أحدث وأهم مراكز صيانة السيارات فى مصر، حيث جرى تصميمه وتجهيزه وفقاً لأعلى معايير الجودة والتكنولوجيا العالمية، ليضم أحدث التقنيات المتطورة، والأجهزة والمعدات الحديثة فى مجال الصيانة، بهدف تقديم خدمات راقية وسريعة، لضمان تحقيق أقصى درجات الرضا عند العملاء.

وافتتح أحمد منصف الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات «تويوتا إيجيبت» المركز، بحضور اللواء أحمد محمود متولى رئيس حى غرب الإسكندرية وعدد كبير من الإعلاميين ومسئولى «تويوتا إيجيبت».

وقال «منصف» إنه على الرغم من الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فإن الشركة ماضية فى تنفيذ استراتيجيتها الطموحة بالسوق المصرية، لثقتها الكبيرة فى الاقتصاد وقدرته على التعافى بشكل سريع، موضحاً أن هذه الخطوة تؤكد التزام «تويوتا إيجيبت» بدعم وتطوير صناعة السيارات فى مصر.

وأضاف أن استراتيجية الشركة تستهدف الانتشار والتوسع فى شبكة مراكز البيع وخدمات ما بعد البيع، للاقتراب من عملائها وتقديم الخدمات المتكاملة، وتلبية حاجاتهم بسهولة ويسر، ووفق أعلى المعايير التى تطبقها مراكز الصيانة العالمية، مؤكداً أن مركز «تويوتا إيجيبت للخدمات المتكاملة» بمحرم بك جرى تطويره ليقدم خدمات متكاملة لجميع عمليات صيانة السيارات، حيث جرى تزويده بتقنيات وأجهزة متطورة لتقديم الخدمة بشكل محترف وسريع، ما يعكس سعى الشركة الدائم لتقديم أرقى مستويات الخدمة لعملائها.

وأوضح «منصف» أن المركز الذى تبلغ مساحته 6 آلاف متر مربع، جرى تطويره بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، ويعمل به فريق من المهندسين والفنيين المدربين الذين جرى تدريبهم فى مراكز تويوتا العالمية، حتى يحقق المبادئ التى تعتمد عليها خدمات مراكز صيانة «تويوتا إيجيبت» فى مصر، وهى السرعة فى إنهاء مهام الأعطال والدقة المتناهية فى العمل والجودة العالية.

وأشار إلى أن المركز يمتاز بتقديم خدمات الصيانة السريعة للسيارات خلال 30 دقيقة فقط من موعد تسلم السيارة، وذلك فى الوقت الذى تستغرق فيه مراكز الصيانة الأخرى ما بين 2 إلى 3 ساعات. والجدير بالذكر أن «تويوتا إيجيبت» لديها الآن 5 مراكز صيانة فى العباسية وأبورواش والقاهرة الجديدة وسموحة وأخيراً محرم بك.