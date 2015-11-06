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ضبط 123 طن سكر و50 طن أرز مجهول المصدر فى حملة لضبط الأسعار بالمنوفية

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ضبط 123 طن سكر و50 طن أرز مجهول المصدر فى حملة لضبط الأسعار بالمنوفية ضبط 123 طن سكر و50 طن أرز مجهول المصدر فى حملة لضبط الأسعار بالمنوفية
شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لضبط الأسعار بمركز بركة السبع بالمحافظة وذلك لضبط الأسعار تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث .

أسفرت الحملة عن تحرير القضية رقم 16788 جنح مركز بركة السبع لسنة 2015 ضد إ. ز. ع.. المدير المسئول عن مركز تعبئة سكر بناحية بركة السبع غرب.

وتم ضبط 123 طن سكر ناقص الوزن ومجهول المصدر.. مخالفا لأحكام القانون 453 لسنة 1954 والخاص بالغش التجارى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

والقضية رقم 16789 جنح بركة السبع لسنة 2015 ضد/ ح. د. ع.. المدير المسئول عن مصنع طحينة بناحية بركة السبع وتم ضبط 3 أطنان سمسم، 3 أطنان ملح، 600 لتر سولار، خط إنتاج كامل عبارة عن مقشرة + 6 أحواض تحلية، 1 غلاية، 7 محمصة، 4 ماكينات طحن، ماكينة غربلة سمسم، 2 طحينة منتج نهائى، مخالفًا لأحكام القرار الوزارى 453 لسنة 1954 والخاص بالغش التجارى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

كما تم تحرير القضية رقم 16790 جنح مركز بركة السبع لسنة 2015 ضد/هـ. م.ع.ا.. المسئول عن محل زيت طعام بناحية بركة السبع شرق.. وتم ضبط ( 4 ) أطنان زيت طعام مجهولة المصدر، والقضية رقم 167910 جنح مركز بركة السبع لسنة 2015 ضد م. ع. ط. ا.. المسئول عن مخزن أرز بناحية بركة السبع شرق، وتم ضبط ( 50 ) طن أرز مجهولة المصدر.

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