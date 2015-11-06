البيت الأبيض: حل الدولتين ليس ممكنا قبل رحيل أوباما

>أقر البيت الأبيض بأنه من غير المرجح ان يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين قبل انتهاء فترة رئاسة باراك أوباما فى عام 2017.

وصرح منسق شئون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض روبرت مالى بان هذه هى اول ادارة امريكية منذ انتهاء الفترة الاولى للرئيس الامريكى الاسبق بيل كلينتون التى تقر بحقيقة ان امكانية التوصل إلى حل الدولتين بين الجانبين الفلسطينى و الإسرائيلى ليست مطروحة خلال الفترة الزمنية المتبقية لها.

وأضاف المسئول الامريكى فى تصريحات صحفية عبر الهاتف ان أوباما توصل إلى نتيجة مفادها بأن موقف الجانبين الفلسطينى و الاسرائيلى لن يسمح بالتفاوض بشأن اتفاق خاص بالوضع النهائى خلال هذه الفترة.