رئيس «إيجيبشين بريتيش أوتوموتيف»: مصر تحتاج سياسات اقتصادية واضحة وثابتة

هانى الصالح: الروتين والبيروقراطية مازال العائق الأكبر فى مجال الاستثمار

كتب : ياسر شعبان منذ 11 دقيقة

قال هانى الصالح رئيس «إيجيبشين بريتيش أوتوموتيف» (EAB)، الوكيل الحصرى للصانع الإنجليزى «MG» فى مصر والسعودية، إنه يجب توافر سياسات اقتصادية واضحة وتوفير تسهيلات عديدة فى السوق المصرية لتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، خصوصاً أن مصر تتميز بموقع استراتيجى بين الدول، فضلاً عن تطوير المناطق الحرة فى مصر كـ«جبل على»، فى دبى، والعمل على زيادة الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد، مشدداً على ضرورة ثبات السياسات وعدم تغييرها من وقت إلى آخر لزيادة الاستثمارات، وأن تكون هناك شفافية فى القرارات الاستثمارية والاقتصادية.

وعن المعوقات التى يعانى منها المستثمر الأجنبى، قال إن الروتين فى إنهاء الأوراق والمعاملات البنكية المختلفة والإجراءات العديدة فى الاستيراد وإصدار التراخيص.

وأضاف: الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى هى التى جعلتنا نفكر فى دراسة الحصول على توكيل «MG» وتصنيع السيارة فى مصر، وبعد دراسات عديدة وقع أيضاً اختيارنا على أعرق التوكيلات وهى «MG» صاحبة التاريخ الإنجليزى العريق واستثمرنا فى السوق بقوة، على الرغم من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تعانى منها مصر، ونحن على ثقة أن تلك الاضطرابات مجرد «سحابة وتعدى» وأن مستقبل مصر واعد، ونتمنى مزيداً من الاستقرار السياسى والاقتصادى الفترة المقبلة.

وشدّد على عزمه ضخ مزيد من الاستثمارات والاستمرار فى السوق، وأن ما يحدث مجرد تقلبات مؤقتة وسوف تزول توابعها فى أسرع وقت، وأن المستقبل مشرق فى السوق المصرية.

وعن «MG»، قال «الصالح»، إن «إم جى» هى من أفضل الماركات التى وقع اختيارنا عليها بعد دراسات عميقة لجميع قطاعات صناعة السيارات الصينية التى تتجاوز 110 مصانع للسيارات، ولكن بعد الدراسات المتتالية جرى اختيار شركة «MG» التابعة لشركة «CAIC»، وهى من كبرى شركات صناعة السيارات فى الصين، وهى شركة حكومية، والحقيقة أن لها تاريخاً طويلاً فى صناعة السيارات وتتمتع «MG» بتاريخ عريق يمتد إلى 80 عاماً من النجاح والتفوق.

وأضاف أن صناعة السيارات فى الصين تطوّرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، واستطاعت تحقيق نجاحات عديدة على مستوى الأسواق العالمية، والتطور الكبير الذى شهدته صناعة السيارات الصينية شجعنا على الحصول على هذا التوكيل، كما أن «MG» بريطانية الأصل، ومازالت تمتلك مصنعها فى بريطانيا، وتسعى لإنشاء مصنع جديد فى المكسيك.

وضخت «MG» حوالى مليار ونصف المليار خلال 2011 لتطوير منتجاتها، وتعتبر «MG750» باكورة وثمرة عمليات التطوير التى شهدتها «MG» خلال العامين الماضيين، ويوجد لدى الشركة البريطانية مركز متخصص فى الأبحات لتطوير منتجاتها.

وتابع الصالح: قررنا أن ننتج هذه السيارة فى مصر، وبأيدٍ مصرية فى أعرق مصانع السيارات فى مصر -أجا- خصوصاً أن هذا المصنع يجمع لأول مرة سيارة مختلفة غير الطرازات المعروفة التى تنتجها، لإيمانها بجودة الماركة البريطانية العريقة «MG»، ومن الأشياء أيضاً التى شجعتنا على زيادة الاستثمار فى مصر وتجميع السيارة هو مستوى الجودة العالى الذى وصلت إليه صناعة السيارات فى مصر.

وأضاف: ستنافس «MG» بقوة فى فئة السيارات 1800 سى سى، لأنها تمتلك مقومات النجاح والتفوق، مثل جودة الإنتاج والسعر المنافس وتوفر خدمات ما بعد البيع المتميّزة، وأنا على ثقة كبيرة من النجاح فى مصر خلال المرحلة المقبلة.