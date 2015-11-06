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الرئيس اليمنى يتخذ الإجراءات لإبطال قرارات تعيينات أصدرها الحوثيون

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الرئيس اليمنى يتخذ الإجراءات لإبطال قرارات تعيينات أصدرها الحوثيون الرئيس اليمنى يتخذ الإجراءات لإبطال قرارات تعيينات أصدرها الحوثيون

>أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى توجيهات تقضى بعدم شرعية وبطلان كافة الإجراءات والقرارات الصادرة عن المليشيات الانقلابية فى مختلف مواقع ومرافق الدولة المدنية والعسكرية وما يتصل منها بالخدمة المدنية من تعيين وإحلال وتوظيف وتقاعد وفى كل مؤسسات وأجهزة الدولة.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنها حصلت على نسخة من هذه التوجيهات الصادرة لخالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء وطالبه فيها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لبطلان كافة القرارات الصادرة من قبل الانقلابيين بهذا الشأن.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين ممثلة فى اللجنة الثورية العليا التى نصبتها لحكم صنعاء قد أصدرت فى الفترة الأخيرة العديد من القرارات بتعيينات لأنصارهم والموالين لهم فى مناصب عسكرية وقضائية ومدنية كان أخرها تعيينات فى المجلس الأعلى للقضاء شملت الرئيس وعددا من الأعضاء منذ أسبوعين ووزارة الخدمة المدنية بتعيين سبعة وكلاء وزارة ومستشارين منذ نحو أسبوع بالإضافة إلى التعيينات التى جرت قبل ذلك فى الجيش والأمن.
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