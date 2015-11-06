كندا تعتزم استقبال 25 الف لاجئ سورى قبل مطلع العام

>اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء الخميس ان بلاده ستستقبل 25 الف لاجئ سوري قبل مطلع العام المقبل عملا بوعوده الانتخابية.

وقال ترودو متحدثا لاذاعة راديو كندا في مقابلته الاولى منذ تولي مهامه الاربعاء ان "الهدف ما زال استقدام 25 الف لاجئ سوري هنا الى كندا قبل الاول من يناير".

وتابع انه من اجل تحقيق هذا الهدف في فترة قصيرة "تمت تعبئة عدد من الوزارات" ومن الضروري "ان يكون لنا شركاء في المقاطعات والبلديات".

واكد ان "الكنديين يريدون ان نتصرف تصرفا مسؤولا ومتعقلا" وهم "اختاروا اعطاء تفويض للانفتاح والمسؤولية" من اجل "تجديد التزامنا وبشكل متين على الساحة الدولية".

ولفت الى ان استقبال 25 الف لاجئ ليس اصعب ما في الامر، بل ينبغي ايضا "منحهم القدرة على تحقيق النجاح من اجل عائلاتهم" حتى ينعكس ذلك فائدة "على المجموعة" وعلى البلاد برمتها "مثلما فعلت جميع موجات المهاجرين واللاجئين السابقة".

واكد ان وزير الدفاع هارجيت سجان يعمل على وقف الضربات الجوية التي تنفذها القوات الكندية في اطار عمليات الائتلاف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

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