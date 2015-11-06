نائب كردى يدعو رئيس الوزراء العراقى السابق لعدم إثارة الفتن

طالب رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى بإعادة كركوك الى سلطة الحكومة الاتحادية، فيما دعاه نائب كردى الى عدم اثارة الفتنة.

واكد المالكي، فى مقابلة مع شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية من المقرر أن تبث اليوم الجمعة، على ضرورة عودة كركوك إلى مظلة الحكومة المركزية العراقية.

وبدوره أعرب محمد عثمان، النائب عن كتلة الاتحاد الوطنى الكردستاني، عن رفضه تصريحات المالكى داعيا اياه الى عدم اثارة الفتنة وخلق مشكلات للحكومة الاتحادية.

وذكر موقع الاتحاد الوطنى الكردستانى ان النائب عثمان خاطب المالكى قائلا "ليس من واجبك المطالبة بإعادة كركوك الى السلطة المركزية، ولاتخلق مشكلات جديدة للحكومة الاتحادية... الأجدر بك دعم القوات الأمنية فى تحرير المحافظات التى سقطت فى عهدكم فى أيدى تنظيم داعش بدلا من اثارة الفتن".

وتابع عثمان أن "قوات البيشمركة والجيش والحشد الشعبى والعشائر يقاتلون لتحرير المناطق التى احتلها داعش فى الوقت الذى كنتم فيه رئيسا للوزراء... سياساتكم الخاطئة اوصلت العراق الى ماهو عليه".

وشدد النائب عثمان على عدم تسليم الملف الأمنى فى كركوك، مضيفا بالقول "لن نسلم الملف الأمنى فى كركوك لقطاعات عسكرية على شاكلة ما كانت عمليات دجلة، والتى انهارت..لا".

وختم بالقول "بالتأكيد انه لولا نضال قوات البيشمركة لسقطت كركوك ايضا بيد تنظيم داعش الارهابي".

وتعتبر محافظة كركوك250/ كيلومترا شمال بغداد/الغنية بالنفط والتى يقطنها خليط من الأكراد والعرب و التركمان والمسيحيين من المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وإقليم كردستان وتدار فعليا من قبل الأكراد منذ سقوط النظام السابق فيما تعززت سيطرة الاكراد عليها اثر دحر القوات الكردية لعناصر داعش التى حاولت احتلالها منتصف العام الماضي.

>