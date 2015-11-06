غدا.. المؤتمر الجماهيرى الأول لقائمة فى حب مصر بمحافظة القليوبية

تنظم قائمة "فى حب مصر " أول مؤتمر جماهيرى لها بالقليوبية، غدا السبت، بنادى المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة، بالصالة المغطاة بميدان المؤسسة فى تمام الساعة السادسة مساء، لعرض البرنامج الانتخابى على أهالى المحافظة.

وقال اللواء حسن ناجى مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومنسق قائمة فى حب مصر بالقليوبية وأمين عام حزب الحرية، إنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور الآلاف من الأهالى بالمحافظة بدوائرها العشرة، داعيا جميع أهالى المحافظة للحضور، لافتا إلى أن المؤتمر سيعقد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

وأضاف ناجى أنه من المفترض حضور الاجتماع جميع المرشحين بقائمة فى حب مصر من جميع المحافظات المرحلة الدنيا "القاهرة – وسط الدلتا" "45 فردا" وبمشاركة الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب ومرشحى مجلس النواب بالمقاعد الفردية على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين بمحافظة القليوبية بقائمة فى حب مصر "سبعة" ( محمد زكريا محيى الدين - د.محمد محمد سليم - محمود بدر - سولاف حسين درويش - فايزة محمود عبد الحافظ - هانى نجيب - رشاد عبد الحميد شكرى) .

يذكر أن محمد زكريا محيى الدين، يأتى على رأس القائمة، حيث إنه من عائلة محيى الدين العريقة بكفر شكر ونجل أحد رموز ثورة يوليو 1952 ويتميز محيى الدين بالثقل الكبير بمحافظة القليوبية وهو من كبار رجال الصناعة فى مصر.

وفى هذا السياق قال اللواء "سامح سيف اليزل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قائمة فى حب مصر اختارت أقوى الشخصيات المعروفة بخدماتها فى محافظات مصر، حتى يكون لها مكانة كبيرة فى البرلمان المقبل"، مشيرا إلى أنها قائمة قوية وتبحث عن الحفاظ على هوية الدولة المصرية أمام حربها مع الإرهاب.



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