مرشح برلمانى بالشرقية: على المحافظ تطوير المدارس قبل إغلاق مراكز الدروس

قال إسلام مرعى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى بمحافظة الشرقية ومرشح مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمدينة الزقازيق، إن قرارات الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، بإغلاق وملاحقة مراكز الدروس تنعكس سلبا على الطلبة.

وأوضح مرعى أن مشكلة التعليم فى مصر كبيرة، وتحتاج إلى تخطيط، وأن قرارات تتبع المدرسين وإغلاق مراكز الدروس ليست هى الحل المطلوب فى ذلك التوقيت الحرج، مشيرا إلى أنه من باب أولى الارتقاء بالعملية التعليمية عن طريق تطوير المناهج وتوفير أدوات التعليم ومستلزمات المعامل، فضلا عن تطوير البنية التحتية من خلال ترميم المدارس المتهالكة وإنشاء مدارس جديدة فى المناطق التى تعانى كثافات سكانية بما يسمح بإصدار قرارات إلغاء الدروس وإغلاق المراكز.