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سارة سلامة أفضل وجه عربي جديد في استفتاء "سيدتي" 2015

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سارة سلامة أفضل وجه عربي جديد في استفتاء "سيدتي" 2015 سارة سلامة أفضل وجه عربي جديد في استفتاء "سيدتي" 2015

الجمعة 06-11-2015 03:58

فازت النجمة المصرية الشابة سارة سلامة بلقب أفضل وجه عربي جديد عن مسلسليها "مولانا العاشق" و"حواري بوخارست" إلى جانب مواطنتها عبد الوهاب والنجم اللبناني عاصي الحلاني في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً.
وأدت سارة سلامة في "مولانا العاشق" دور فرح خطيبة وحبيبة سلطان الشهير بمولانا (مصطفى شعبان) الذي هجرته للزواج عرفياً من رجل ثري أخفى عنها زواجه من إمرأة أخرى ذات ثروة ونفوذ،وعندما يعلم بحملها منه يأمرها بالإجهاض لكنها ترفض وتهرب منه،ويحاول سلطان الثأر لكرامته وشرفه منه وتقع العداوة بينهما.
وأدت في الموسم الرمضاني الدرامي نفسه دور شقيقة أمير كرارة في "حواري بوخارست" الذي تتمرد على شقيقها وترتبط بصديقه خفية عنه بعد رفض أخيها له لأنه يشاركه العمل في التهريب والأعمال غير القانونية فلا يأتمنه على حياة وسعادة شقيقته،ونجحت سارة سلامة في هذين الدورين،وأدتهما باقتدار،وجمالها وسنها الصغيرة واجتهادها في الأداء سهلا عليها تقديم دور الفتاة الطائشة التي يغرر بها الحب والمال.
ونتمنى أن يشجعها فوزها كأفضل وجه عربي جديد في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً بالتمرد على هذا النمط من الأدوار وقبول أدوار أكثر صعوبة فيها الكثير من التحدي لها كممثلة لتحدث فرقاً في أدائها وفي الأعمال التي تشارك فيها.

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سيدتي

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