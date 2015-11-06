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ميريام فارس تتسوق لطفها من لندن

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ميريام فارس تتسوق لطفها من لندن ميريام فارس تتسوق لطفها من لندن

الجمعة 06-11-2015 01:16

تمضي الفنانة ميريام فارس فترة من الإجازة في لندن، حيث قصدت العاصمة البريطانية بهدف التسوق لطفلها الذي سيرى النور قريباً.

وقامت ميريام بنشر صورتين لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، الأولى في ملابس رياضية، تجمعها بمدربة الرقص العالمية بوليت مينوت، التي أشرفت على تدريبها على الرقص في الفوازير وفي بعض أغنياتها المصورة، والثانية ترتدي فيها فستان أسود ضيق وقصير يبرز بطنها الذي بدا كبيراً بعض الشيء.

يشار إلى أن ميريام فارس عبرّت أكثر من مرة عن اعتزازها بحملها، وهي تواصل نشر صور لها تبدو فيها وهي مستمتعة بانتظار ولادة طفلها الأول.

وكانت ميريام فارس، قد أعلنت عن خبر حملها بمولودها الأول بشكل رسمي، من خلال نشر صورة لها عبر "انستغرام" بدت فيها وهي تمسك ببطنها المنتفخ قليلاً، في محاولة منها لزفّ الخبر السعيد إلى جمهورها، بعد أن أشارت إلى خبر سري تنوي إعلانه.

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سيدتي