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نادين الراسي توضح لـ "سيدتي نت" حقيقة طلاقها

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نادين الراسي توضح لـ "سيدتي نت" حقيقة طلاقها نادين الراسي توضح لـ "سيدتي نت" حقيقة طلاقها

الجمعة 06-11-2015 04:15

إنتشرت بالأمس شائعة تتحدث عن طلاق الفنانة نادين الراسي من زوجها جيسكار إبي نادر، لكن الشائعة بدت مستغربة إلى حد كبير، خصوصاً وأن نادين كانت قد نشرت قبل عدة أيام، صوراً عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تعود إلى عيد ميلاد إبن شقيقها جورج الراسي، وكانت متواجدة فيه مع زوجها وولديها.

نادين التي نشرت تكذيباً للشائعة عبر حسابها الخاص على "تويتر"، بدت في دردشة مع "سيدتي نت" منزعجة إلى حد كبير من الشائعة، وقالت" أنا أتكلم الآن من بيتي فكيف أكون قد تطلقت! وقبل عدة أيام أحيا شقيقي جورج عيد ميلا د إبنه "جو" في بيتي وبحضور زوجي".

وأكدت نادين أنها لا تعرف مصدر الشائعة أو من يقف وراءها، وأضافت "هم حللوا ونشروا خبر طلاقي، لمجرد أنهم شاهدوا صوراً لي وأنا وحدي، وجيسكار ليس معي. جيسكار ليس في لبنان بل هو يعمل في ، ويوم الثلاثاء المقبل، سوف يتم تكريمي وهو لن يكون موجوداً.. فماذا أفعل! جيسكار ملتزم بعمله وهو زوجي وليس مدير أعمالي لكي يرافقني في كل تحركاتي ولكي يتواجد معي في كل الصور والمناسبات التي أتواجد فيها. فهل مطلوب منه أن يترك عمله لكي يكون معي".

يشار إلى ان نادين الراسي متزوجة من جيسكار أبي نادر ولها منه ولدان هما مارسيل وكارل، كما لها ولد أكبر منهما يدرس في الجامعة، إسمه مارك وهو ثمرة زواجها الاول.

من ناحية أخرى، سيعرض لنادين خلال الفترة المقبلة مسلسلاً جديداً بعنوان "قصة حب" للكاتبة نادين جابر وهي تتقاسم بطولته مع النجم المصري ماجد المصري والنجم السوري باسل خياط، والذي كان من المفترض أن يعرض في رمضان 2015.

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سيدتي

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