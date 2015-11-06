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رئيس الوزراء البريطاني: قنبلة أسقطت الطائرة الروسية في سيناء

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رئيس الوزراء البريطاني: قنبلة أسقطت الطائرة الروسية في سيناء رئيس الوزراء البريطاني: قنبلة أسقطت الطائرة الروسية في سيناء

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الخميس، إنه من المرجح أن تكون قنبلة هي التي أسقطت طائرة الركاب الروسية في مما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

واضاف كاميرون الذي استضاف الرئيس المصري عبدالفتاح ، أمس: "لا يمكننا تأكيد أن الطائرة الروسية أسقطت بتفجير إرهابي وإن كان هذا يبدو أمرا مرجحا على نحو متزايد".

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن ثمة "احتمال كبير" بان تنظيم داعش هو المسؤول عن الحادث.

وفي أول تصريحات علنية له حول الكارثة قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة انه يوجد "احتمال" بأن يكون حادث تحطم الطائرة نجم عن قنبلة على متنها.

وقال أوباما "اعتقد أن ثمة احتمال بانه كانت هناك قنبلة على متن الطائرة. ونحن نأخذ ذلك بجدية كبيرة."

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